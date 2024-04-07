إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مرتفعات الجولان السورى المحتل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوى صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل، جراء إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارات في عمق لبنان على منطقة بعلبك، مستهدفا 3 بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بحزب الله.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال لوسائل الإعلام العربية أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية شنت الليلة الماضية غارات استهدفت مجمعا عسكريا وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".