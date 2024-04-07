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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقصف وادي برغز اللبناني.. وجالانت: مستعدون للرد على إيران

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

أفادت الأنباء بقيام جيش الاحتلال بشن قصف مدفعي على وادي برغز الواقع جنوب الأراضي اللبنانية، فيما يبدو ردًا على الرشقات الصاروخية التي أطلقت من لبنان قبل قليل، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقبل قليل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجولان السوري المحتل سقطت جميعها في مناطق مفتوحة.
بينما ذكرت مصادر صحفية أخرى، بإطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل في المجموع.

يأتي ذلك فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي ما قاله وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت من أن المنظومة الدفاعية للاحتلال أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران.


وقتلـ ـت إسرائيل، أرفع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه و5 ضباط في «الحرس»، بضربة دمرت تماماً مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق، الملاصق لمبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.
وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون إيرانيون آخرون تل أبيب بالانتقام من الضربة التي قال محللون إنها تجاوزت عدة خطوط إيرانية حمراء، ووُصفت على نطاق واسع بأنها أثقل خسارة تتكبدها طهران منذ اغتيال أشهر جنرالاتها، قاسم سليماني، قبل 4 أعوام في بغداد.

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