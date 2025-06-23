تكثيف مكافحة الحشرات لحماية المواطنين من ناقلات الأمراض في بورفؤاد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، جهود وحدة القوارض والحشرات، من خلال تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، بمحيط مساكن الاسكان والتعمير .

رئيس مدينة بورفؤاد : تكثيف مكافحة الحشرات بمساكن الاسكان والتعمير

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أجهزة المدينة للحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على بؤر ووجود هذه الحشرات، للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريقها.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن وحدة القوارض بالمدينة تكثف أنشطتها الوقائية، وأعمال المكافحة، بصورة يومية لتغطية جميع الأماكن المستهدفة، متخذة جميع التدابير والإجراءات المتبعة للقضاء على ناقلات الأمراض، للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عبر ناقلات الأمراض.