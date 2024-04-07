10 ملايين طن زيادة بصادرات المغرب للحبوب لتعويض آثار الجفاف

ذكرت عدد من الصحف المحلية المغربية، أن السلطات بالمغرب قررت استيراد حوالي 10 ملايين طن من الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي، وذلك لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الوطني الذي من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 مليون طن بسبب الجفاف.

وأوضح موقع “Agro Popular” الإسباني المتخصص في الزراعة أن كمية الحبوب المستوردة. وتشمل القمح الصلب والعادي والذرة والشعير، تعتبر “استثنائية” نظرًا لأن إنتاج البلاد هذا العام منخفض بشكل غير مسبوق منذ عام 1981. وإذا تمت الموافقة على هذه التوقعات، فإن الاستيراد سيزيد بنسبة 12٪ مقارنة بالفترة السابقة.



وأشار المصدر إلى أن متوسط واردات الحبوب إلى المغرب في العقد الماضي بلغ 7 ملايين طن، في بلد يبلغ عدد سكانه 33.8 مليون نسمة. وفقًا للتعداد الأخير لعام 2014، حيث يستهلك كل فرد 200 كيلوغرام من القمح سنويًا.