عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد بغزة|السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

صدى البلد

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري. 

وشدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما شدد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

يغطي جميع العواصم العربية ويحمل أسلحة نووية وكيميائية.. هذا هو المشروع الصاروخي الإسرائيلي للحرب الشاملة

ترشيحاتنا

تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

عشيق مراتي.. مطاردة وأكشن لتحرير موظف مختطف في أكتوبر

استثناء هذه المشروعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. سُنة عظيمة في آخر ليلة وترية

19 مليون جنيه.. صدمة جديدة لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ