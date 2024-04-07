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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أكبر معمر
أكبر معمر

حصل البريطاني جون ألفريد تينيسوود، البالغ من العمر 111 عاما و224 يوما، رسميا، على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم.

اكبر رجل معمر 

أكبر رجل معمر

وأعلنت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية هذا الأمر، أمس الأول الجمعة، بعد يومين من إعلان وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر ناهز 114 عاما.

وقال تينيسوود في مقابلة مع موسوعة جينيس، بعد تسليمه شهادته: "إما أن تعيش طويلا أو تعيش قصيرا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".

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المشروبات الكحولية

وكشف تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادرا ما يشرب المشروبات الكحولية ويتناول السمك المقلي والبطاطس المقلية كل جمعة، أن سر طول العمر هو "الحظ فقط"، كما نصح بالاعتدال في الحياة: "إذا كنت تشرب أكثر من اللازم أو تأكل أكثر من اللازم أو تمشي أكثر مما ينبغي، إذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية".

وولد جون ألفريد تينيسوود في مدينة ليفربول الإنجليزية في 26 أغسطس 1912، وعاش خلال حربين عالميتين، بالإضافة إلى وباء الإنفلونزا الكبرى ووباء كوفيد-19، ويحمل أيضا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، وفقا لجينيس.

الرجل المعمر 

من هو أكبر رجل معمر؟

يذكر أن تينيسوود وُلِد في نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك.

ويعتبر المعمر الإنجليزي من أشد المعجبين بنادي ليفربول لكرة القدم، حيث شجعه طوال حياته، وقد عاش جميع انتصارات ناديه بلقب الدوري التسعة عشر وجميع انتصاراته الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقيم الجد الأكبر حاليا في دار رعاية في مدينة ساوثبورت الساحلية الإنجليزية.

وقالت كاتي هوارد، مديرة دار الرعاية، لـ"بي بي سي": إنه "لشرف كبير أن أعتني بتينيسوود، الشخص المذهل الذي لديه الكثير من القصص ليرويها"، والذي "يستمتع بقراءة الصحف والاستماع إلى الراديو".

يذكر أن أكبر امرأة معمرة في العالم هي ماريا برانياس موريرا البالغة من العمر 117 عاما وتعيش في إسبانيا.

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