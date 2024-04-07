نتنياهو: مصممون على استكمال القضاء على حماس في رفح

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل مصممة على النصر الكامل، وإعادة جميع الأسرى، واستكمال القضاء على حماس في قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو: تأمل حماس أن يؤدي الضغط من الخارج والداخل إلى جعل إسرائيل تستسلم لمطالبها المتطرفة، ذلك لن يحدث، إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإسرائيل ليست مستعدة للاستسلام".

وتابع: بدلا من توجيه الضغوط الدولية على إسرائيل، والتي لن تؤدي إلا إلى تشديد حماس لمواقفها، ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد حماس، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".

وزعم نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تمكنت من تفكيك 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، هذا لن يحدث، هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة بايدن أوضحت قبل بضعة أيام أن هذا لا يزال هو موقفها أيضا".

وادعى: إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق بل حماس، مطالبها المتطرفة تهدف إلى إنهاء الحرب وتركها على حالها، لضمان بقائها وإعادة تأهيل وقدرتها على تعريض مواطنينا وجنودنا للخطر، الاستسلام لمطالب حماس سيسمح لها بمحاولة تكرار جرائم 7 أكتوبر مراراً وتكراراً، كما وعدت بذلك".