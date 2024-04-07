عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: مصممون على استكمال القضاء على حماس في رفح

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل مصممة على النصر الكامل، وإعادة جميع الأسرى، واستكمال القضاء على حماس في قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو: تأمل حماس أن يؤدي الضغط من الخارج والداخل إلى جعل إسرائيل تستسلم لمطالبها المتطرفة، ذلك لن يحدث، إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإسرائيل ليست مستعدة للاستسلام".

وتابع: بدلا من توجيه الضغوط الدولية على إسرائيل، والتي لن تؤدي إلا إلى تشديد حماس لمواقفها، ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد حماس، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".

وزعم  نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تمكنت من تفكيك 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، هذا لن يحدث، هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة بايدن أوضحت قبل بضعة أيام أن هذا لا يزال هو موقفها أيضا".

وادعى: إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق بل حماس، مطالبها المتطرفة تهدف إلى إنهاء الحرب وتركها على حالها، لضمان بقائها وإعادة تأهيل وقدرتها على تعريض مواطنينا وجنودنا للخطر، الاستسلام لمطالب حماس سيسمح لها بمحاولة تكرار جرائم 7 أكتوبر مراراً وتكراراً، كما وعدت بذلك".

بنيامين نتنياهو إسرائيل حماس مدينة رفح المجتمع الدولي ضد حماس الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

اهدى يا شيخ متتعفرتش.. تفاصيل هجوم مُصلٍ على إمام مسجد

ترشيحاتنا

تمهيدا لافتتاحه.. مدبولي يتابع موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير

طفل يستفسر: ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتي؟|علي جمعة: «رحمة بنا»

لزيادة الاقبال عليها.. بشرى من التعليم بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

خاص| تخصصات جديدة لطلاب الثانوية العامة 2024 تؤهل لفرص عمل قبل التخرج

وثائق سرية تكشف السبب الحقيقي لطلاق براد بيت وأنجلينا جولي |فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

فيديو

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ