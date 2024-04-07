عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثقة بإمكاناتهن.. القومي للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية

صدى البلد

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السيدات رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية اللاتى شملهن قرار  الهيئة الوطنية للصحافة ضمن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

 

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتعيينات الجديدة ، مؤكدة أنها تعكس ثقة الهيئة بإمكانات وقدرات المرأة لتولى أعلى المناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة ، وتعد تنفيذا لنهج الدولة المصرية فى تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية.

 

تجدر الإشارة إلي أن التغييرات التى ضمت ٧  سيدات فى مختلف المؤسسات القومية حيث تم تعيين ثلاث سيدات فى مؤسسة الأهرام وهن (سوسن مراد محمد حداد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت الشهرية ومجلة نصف الدنيا _ونيفين محمد كامل عمرو محمد على رئيس تحرير الأهرام ابدو _ وإيمان عراقى عزب محمد رئيس تحرير مجلة لغة العصر والاهرام الاقتصادي والموقع الالكترونى للإصدار ).

 

وفى مؤسسة الاخبار  تم تعيين (هويدا محمد عبد اللطيف حافظ رئيس تحرير مجلة فارس _وفى مؤسسة روزاليوسف تم تعيين هبة الله  صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة روزاليوسف).


وفى مؤسسة دار الهلال ( سمر ابراهيم محمد دسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص _وشهيرة صلاح الدين خليل رئيس تحرير مجلة سمير وتوم جيرى ومدير عام مركز الهلال للتراث الصحفى).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب

ترشيحاتنا

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

ثقة بإمكاناتهن.. القومي للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية

روسيا تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء| تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن: "أكلوا البني آدمين الأول".. وإعلامية تثور ضده

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ