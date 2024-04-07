ثقة بإمكاناتهن.. القومي للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السيدات رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية اللاتى شملهن قرار الهيئة الوطنية للصحافة ضمن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتعيينات الجديدة ، مؤكدة أنها تعكس ثقة الهيئة بإمكانات وقدرات المرأة لتولى أعلى المناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة ، وتعد تنفيذا لنهج الدولة المصرية فى تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية.

تجدر الإشارة إلي أن التغييرات التى ضمت ٧ سيدات فى مختلف المؤسسات القومية حيث تم تعيين ثلاث سيدات فى مؤسسة الأهرام وهن (سوسن مراد محمد حداد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت الشهرية ومجلة نصف الدنيا _ونيفين محمد كامل عمرو محمد على رئيس تحرير الأهرام ابدو _ وإيمان عراقى عزب محمد رئيس تحرير مجلة لغة العصر والاهرام الاقتصادي والموقع الالكترونى للإصدار ).

وفى مؤسسة الاخبار تم تعيين (هويدا محمد عبد اللطيف حافظ رئيس تحرير مجلة فارس _وفى مؤسسة روزاليوسف تم تعيين هبة الله صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة روزاليوسف).



وفى مؤسسة دار الهلال ( سمر ابراهيم محمد دسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص _وشهيرة صلاح الدين خليل رئيس تحرير مجلة سمير وتوم جيرى ومدير عام مركز الهلال للتراث الصحفى).