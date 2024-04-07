أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استقبال الرئيس السيسيـ لـ"ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور القاهرة للمرة الثالثة أو الرابعة، ومجيئه عدة مرات إلى القاهرة يؤكد دور مصر تجاه القضية الفلسطينية وما يجري من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "هناك مباحثات تتم في القاهرة حاليا، ومصر مستضيفة لمباحثات مع الأمريكان وقطر ووفد من حماس ووفد من تل أبيب"، لافتا: "هناك آراء حول وقف إطلاق نار في أيام العيد.. ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار إلا بتحقيق أهدافه في غزة".

واسترسل: "الأيام المقبلة تستعد فيها إسرائيل لاجتياح رفح، وهناك نحو1.5 مليون فلسطيني، لكن ماذا قد يحدث حال حدوث ذلك؟".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أكد- خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية- أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية.