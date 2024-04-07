الانتهاء من رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية بالإسماعيلية

أعلن اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أنه تم الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي بالمنطقة المذكورة وكذلك الأراضي الزراعية وجارٍ عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وادارة الحماية المدنية بالعمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ متر، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالي 105 فدان أراضي زراعية بها حوالي 120 منزل.

الجدير ذكره أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبو سميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير وافي وتحديد الإيجابيات و السلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة وذلك الاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.