علي معلول يخوض تدريبات استشفائية في مران الأهلي

خاض علي معلول،لاعب الاهلي تدريبات استشفائية اليوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم السبت دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني أمس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض بعض التفاصيل عن مباراة الفريق الأخيرة أمس أمام سيمبا.

اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.