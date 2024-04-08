المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ محافظو الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



ففي مطروح، بعث المحافظ خالد شعيب ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا "أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني المحافظة وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأطيب التهاني بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد، وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة".



كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ، متمنيًا أن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.



وفي جنوب سيناء، بعث المحافظ الدكتور خالد فوده ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".



وأضاف "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".



كما أرسل المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، سائلًا المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الأمن والرخاء والاستقرار.