عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

صدى البلد

  هنأ محافظو الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


ففي مطروح، بعث المحافظ خالد شعيب ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا "أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني المحافظة وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأطيب التهاني بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد، وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة".


كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ، متمنيًا أن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.


وفي جنوب سيناء، بعث المحافظ الدكتور خالد فوده ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".


وأضاف "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".


كما أرسل المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، سائلًا المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز علي فيوتشر في الكونفيدرالية

وزير خارجية إيران في سوريا بعد أسبوع من استهداف قنصلية بلاده

«القاهرة الإخبارية»: وزير إسرائيلي يدعو نتننياهو لعقد اجتماع بعد أنباء وقف الحرب

38 مليون جنيه.. صدمة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة أحمد فتحي سرور

موعد استطلاع الإفتاء لهلال شوال للعام 1445.. عليك بـ6 أمور إذا ثبتت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ