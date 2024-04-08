خناقة .. سبب مثير لغياب جنش عن لقاء فيوتشر بالزمالك في الكونفيدرالية

غاب حارس مرمى مودرن فيوتشر، محمود عبدالرحيم "جنش"، عن مباراة فريقه أمام الزمالك في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وعلم صدي البلد، أنه تم استبعاد جنش من قائمة المباراة بسبب وقوع مشادة بينه وبين المدير الفني لمودرن فيوتشر، تامر مصطفى، خلال التدريب الأخير قبل المباراة، هذه المشادة دفعت المدرب لاستبعاد جنش من التشكيلة.

من المعروف أن جنش يُعد أحد المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا للحاجة الماسة للفريق إلى تدعيم مركز حراسة المرمى. وقد بدأت إدارة الزمالك بالفعل في التفاوض مع جنش للانضمام إلى صفوف الفريق.

كما يُعتبر سبب آخر لاستبعاد جنش هو تحميل تامر مصطفى له مسؤولية هدف حمزة المثلوثي في مباراة الذهاب، حيث لم يكن راضيًا عن مستوى جنش في تلك المباراة بشكل عام.

بهذا الغياب، نجح الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تفوقه في مجموع المباراتين على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2.