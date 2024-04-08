معتز محمود: الحوار الوطني إستراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن اعتبار الدولة مخرجات الحوار الوطني أولوية أولى وفق توجيهات السيسي، يؤكد أنه وكان ولا يزال طريقا واضحا لتضافر مختلف الجهود والرؤى الوطنية والسياسية لحل مشاكل الوطن وتحدياته، مضيفا: حالة الحوار الوطني في مصر شديدة الثراء وتشارك فيها كل القوى.

ولفت محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إعلان رئيس الوزراء أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس، وإلى استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها، مشددا: مصر تعرف طريقها والسيسي حدد أولويات الولاية الرئاسية الجديدة في خطابه الأيام الماضية.

وشدد وكيل صناعة البرلمان، أن تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني للرئاسة، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية والعمل فور وصولها على تنفيذها، يؤكد أن الحوار الوطني استراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن اشراك كافة القوى الوطنية والسياسية في الحوار الوطني، وسماع رأيها و توصياتها يعزز حالة الديمقراطية في الوطن، ويؤكد نضوجها ويجهض كل الشائعات السافرة والمغرضة في الخارج عبر منصات مأجورة خبيثة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

