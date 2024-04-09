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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 وصفات طبيعية يمكن استخدامها لترطيب وتغذية الشعر الجاف وفرده

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

تساقط الشعر عادة ما يكون نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك الوراثة والتغيرات الهرمونية والعوامل البيئية والتغذية والعوامل النفسية.

كما يعد جفاف الشعر من المشكلات الشائعة بين النساء والرجال.

إليك خمس وصفات طبيعية يمكنك استخدامها لترطيب وتغذية الشعر الجاف وتنعيمه، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

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5 وصفات طبيعية يمكن استخدامها لترطيب وتغذية الشعر الجاف وفرده

زيت جوز الهند وعصير الألو فيرا

امزج مكونين متساويين من زيت جوز الهند العضوي البكر وعصير الألو فيرا الطبيعي.

ضع المزيج على فروة الرأس وعلى طول الشعر.

اتركه لمدة 30-60 دقيقة ثم اغسل شعرك بشامبو فعّال.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.


الزيت الساخن

سخن كمية صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

دلك فروة الرأس بلطف باستخدام الزيت الساخن وانتقل إلى طول الشعر.

قم بتدليك فروة الرأس لمدة 5-10 دقائق لتحفيز التدفق الدموي.

اترك الزيت على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم اشطفه بشامبو مناسب.


الماسك الطبيعي بالأفوكادو

اسحق نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ضع المزيج على شعرك الرطب وافركه بلطف من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.


الزبادي والعسل

امزج كمية متساوية من الزبادي الطبيعي والعسل العضوي.

ضع المزيج على شعرك وافركه بلطف لضمان تغطية كاملة.

اتركه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفه بالماء الدافئ والشامبو.


البيض وزيت الزيتون

اخفق بيضة واحدة في وعاء وأضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

قم بتطبيق المزيج على الشعر الرطب وافركه جيدًا.

اتركه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

تذكر أنه يجب تكرار هذه الوصفات بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

قد تكون هناك حساسية لدى بعض الأشخاص تجاه بعض المكونات، لذا يجب إجراء اختبار حساسية صغير على جلد اليد قبل استخدامها على فروة الرأس بشكل كامل، كما يوصى بمراجعة مختص في العناية بالشعر لتشخيص وتوجيه أفضل لحالتك الشخصية.

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