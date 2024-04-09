احتياطات قبل ارتداء ملابس العيد الصيفي

مع استقبال عيد الفطر المبارك، تشعر الأطفال بالسعادة عند ارتداء ملابس العيد والنزول الي ساحات العيد للصلاة، ولكن مع التقلبات الجوية تشعر الأمهات في حيرة عن نوعية الملابس التي سيجعلون أطفالهم يرتدونها في العيد.



وفي هذا الصدد يتحدث الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، قائلا إن الملابس الصيفية غير مناسب ارتدائها في العيد نظرا للتقلبات الجوية، ومن الأفضل ارتداء ملابس معتدلة بين الخفيف والثقيل، على سبيل المثال صوف خفيف أو ملابس قطنية ثقيلة بأكمام، حتى لا يكون الطفل عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية.



وأشار الدكتور أيمن سالم الي أن استقبال العيد وشعور الإنسان بالسعادة يساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة لديه ومن ثم مقاومة الأمراض، ولكن من الأفضل أن نتبع كافة سبل الوقاية حتى لا نعرض أنفسنا للمخاطر.



وأوضح الدكتور أيمن سالم أن متحورات كورونا لا تزال منتشرة، والربيع هو موسم الحساسية الصدرية وبالتالي لابد من الحرص خاصة بالنسبة لمريض الحساسية والربو، فعليه المكوث في المنزل والنزول للضرورة القصوى حتى لا يتعرض للمخاطر مع الحفاظ على تناول أدويته.



وأوصى الدكتور أيمن سالم بتناول الأغذية المتوازنة والصحية وتناول الخضروات الطازجة والفاكهة و ممارسة الرياضة باستمرار، وشدد على عدم تخفيف الملابس مرة واحدة فيجب إزالة قطعة قطعة من طبقات الملابس الشتوية خاصة بالنسبة للأطفال.