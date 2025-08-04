الوطنية للانتخابات: نتأكد من إدلاء كل المواطنين الموجودين في محيط اللجان بأصواتهم

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مواصلة متابعة سير العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية الخاصة بـ انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال “بنداري”- في كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات-،: "خلال فترة التصويت نتابع سير العمل حتى انتهاء التصويت في التاسعة مساء".

وأضاف المستشار أحمد بنداري: "نتأكد من إدلاء جميع المواطنين المتواجدين في محيط اللجان الانتخابية بأصواتهم".

وفي وقت سابق، دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري ومسؤولية وطنية يجب أن يضطلع بها كل من يملك حق الاقتراع.

وقال بدوي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إنه تابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح، وتم التأكد من انتظام العمل داخل جميع اللجان وفتحها في المواعيد المقررة.

وأوضح أن الأمور تسير بسلاسة؛ بفضل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.