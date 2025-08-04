الوطنية للانتخابات: وفاة 3 أشخاص خلال اليوم الأول للتصويت في اقتراع الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة 3 أشخاص في اليوم الأول بانتخابات الشيوخ 2025.

وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي من غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات: نقدم خالص تعازينا لكل من توفوا خلال فترة العملية الانتخابية في الصباح.. منهم مدير مدرسة كفر حمد أبو كبير الشرقية والذي توفي أثناء عمله.. وسيدة أخرى أصيبت بأزمة قلبية في الفيوم، وأمين لجنة بالشرقية أصيب بأزمة قلبية.

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ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مع متابعة مستمرة من وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر المقبل.