الوطنية للانتخابات تعلن إصابة مستشارة بمدرسة في سرس الليان

تقدم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بخالص التعازي لمن توفوا خلال فترة العملية الانتخابية في الصباح.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، بشأن سير انتخابات مجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، إن المستشارة داليا يوسف من النيابة الإدارية في مدرسة على بن أبي طالب في سرس الليان أصيبت إثر وقوع مروحة سقف.

وتابع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ان : "الحمد لله مافيش ًإصابات وتوجهت في فترة الراحة للمستشفى وأجرت الفحوصات، وأصرت على مواصلة العمل".