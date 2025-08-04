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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لإثبات قوتها.. تحطيم سيارة شيفروليه كوليرادو بالكامل

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

حصلت شيفروليه كولورادو 2025 على تقييم "جيد" في اختبارات التصادم الجانبي الأحدث التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المعهد حاليًا. 

وجاء التقييم بعد سلسلة من الاختبارات المصممة لمحاكاة حوادث السير الواقعية، وقياس مدى حماية الركاب في الظروف الخطرة.

اختبار تصادم جانبي لسيارة شيفروليه كولورادو

خضعت كولورادو لاختبار التصادم الجانبي باستخدام عربة تصادم تزن 4200 رطل، بسرعة 37 ميلاً في الساعة، وهي ظروف أصعب من النسخة السابقة من الاختبار التي كانت تستخدم سرعة 31 ميلاً وعربة أخف وزنًا. 

وقد صمم الاختبار الجديد ليعكس الزيادة في أحجام وسرعات السيارات الحديثة.

ورغم شدة الاصطدام، أثبتت كولورادو قدرة هيكلها على امتصاص الصدمة، وفتحت الوسائد الهوائية الجانبية بشكل فوري، مما قلل من مدى اختراق الإطارات لأبواب السيارة.

أداء ممتاز للسائق والركاب.. باستثناء عيب وحيد

سجلت كولورادو أداءً ممتازًا في حماية السائق من إصابات الرأس والرقبة والجذع والحوض، وجاء التقييم العام "جيد". 

أما الراكب الخلفي، فقد حصل على تقييم "جيد" أيضًا في أغلب الجوانب، باستثناء حماية الرأس، التي حصلت على تقييم "مقبول".

كما حازت السيارة على تقييم "مقبول" في فئة قوة الهيكل وقفص الحماية، مما يشير إلى وجود هامش صغير للتحسين.

أثبتت شيفروليه كفاءتها في اختبار التصادم الأمامي الصغير، حيث حصلت على تقييم "جيد". لكنها سجلت تقييمًا "متوسطًا" في الاختبار الأمامي المتوسط، وهو ما يظهر الحاجة لتحسين مزيد من مناطق الواجهة الأمامية.

تمثلت أحد أبرز نقاط الضعف في المصابيح الأمامية، حيث تفاوتت التقييمات حسب الفئة. 

حصلت فئات Z71 وZR2 على تقييم "مقبول"، بينما فئات WT وLT وTrail Boss حصلت على تقييم "ضعيف"، وهو ما يضعف فرص تأهل السيارة لجائزة "أفضل اختيار للسلامة" من IIHS.

سجل نظام منع التصادم الأمامي تقييمًا "ضعيفًا"، في حين حصل نظام حماية المشاة على "مقبول". 

كشفت الاختبارات أن النظام لا يعمل بكفاءة كافية عند السرعات العالية (مثل 43 ميلاً في الساعة)، مما يقلل من فاعلية الاستجابة لحالات الطوارئ.

رغم الأداء القوي في أغلب فئات اختبارات السلامة، لا تزال هناك بعض العوامل التي تعيق حصول شيفروليه كولورادو 2025 على جائزة "أفضل اختيار للسلامة+". 

وتشمل هذه العوامل: تحسين المصابيح الأمامية، تطوير أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق، وزيادة فاعلية الحماية للمشاة في السرعات المرتفعة.

مع ذلك، لا شك أن الأداء العام للسيارة في هذه الاختبارات يعكس التزام شيفروليه بتحقيق أعلى معايير السلامة في فئة الشاحنات المتوسطة.

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