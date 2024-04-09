الأكثر امتلاكا للطائرات بدون طيار... المغرب الثاني إفريقيا والمركز الأول مفاجأة



في تقرير نشره صحيفة 24 المغربية، تبوأ المغرب صدارة الدول المغاربية صاحبة أكبر عدد من الطائرات بدون طيار.

وبحسب الصحيفة المغربية نقلا عن موقع “ميليتري أفريكا”،فقد حصلت القوات المسلحة الملكية المغربية. على 233 طائرة بدون طيار من مختلف الموردين حتى نهاية السنة الجارية.

كما يحتل المغرب المركز الثاني في أفريقيا في هذا الصدد، بعد مصر التي تمتلك ترسانتها أكثر من 260 طائرة بدون طيار. وتحتل نيجيريا المركز الثالث بـ 177 طائرة بدون طيار، تليها إثيوبيا بحوالي 126 طائرة بدون طيار، ثم الجزائر بـ 121 طائرة بدون طيار. ، وأخيرا جنوب أفريقيا بأقل من 100 طائرة بدون طيار.

أما الجيش التونسي، فهو يحتل المرتبة السابعة إفريقيا والثالثة مغاربيًا، ويمتلك ما يقارب 59 طائرة بدون طيار، منها 24 أمريكية الصنع. و13 من إنتاج مصانع هندية، والقليل من الطائرات بدون طيار الأسترالية. وتحتل القوات العسكرية الداعمة للحكومات المتنازعة في ليبياالمركز الرابع في منطقة المغرب العربي، بحوالي 47 طائرة مسيرة لحكومة الوحدة الوطنية وحوالي 40 لحكومة الشرق.

أما الجيش الموريتاني، فلا يملك سوى أربع طائرات مسيرة، مما يضعه في المركز 28 إفريقيا والأخير مغاربيًا.