عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكثر امتلاكا للطائرات بدون طيار... المغرب الثاني إفريقيا والمركز الأول مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


في تقرير نشره صحيفة 24 المغربية، تبوأ المغرب صدارة الدول المغاربية صاحبة أكبر عدد من الطائرات بدون طيار.  
وبحسب الصحيفة المغربية نقلا عن موقع “ميليتري أفريكا”،فقد حصلت القوات المسلحة الملكية المغربية. على 233 طائرة بدون طيار من مختلف الموردين حتى نهاية السنة الجارية.

كما يحتل المغرب المركز الثاني في أفريقيا في هذا الصدد، بعد مصر التي تمتلك ترسانتها أكثر من 260 طائرة بدون طيار.  وتحتل نيجيريا المركز الثالث بـ 177 طائرة بدون طيار، تليها إثيوبيا بحوالي 126 طائرة بدون طيار، ثم الجزائر بـ 121 طائرة بدون طيار. ، وأخيرا جنوب أفريقيا بأقل من 100 طائرة بدون طيار.

أما الجيش التونسي، فهو يحتل المرتبة السابعة إفريقيا والثالثة مغاربيًا، ويمتلك ما يقارب 59 طائرة بدون طيار، منها 24 أمريكية الصنع.  و13 من إنتاج مصانع هندية، والقليل من الطائرات بدون طيار الأسترالية.  وتحتل القوات العسكرية الداعمة للحكومات المتنازعة في ليبياالمركز الرابع في منطقة المغرب العربي، بحوالي 47 طائرة مسيرة لحكومة الوحدة الوطنية وحوالي 40 لحكومة الشرق.  
أما الجيش الموريتاني، فلا يملك سوى أربع طائرات مسيرة، مما يضعه في المركز 28 إفريقيا والأخير مغاربيًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

موضوعات متعلقة

زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

10 ملايين طن زيادة بصادرات المغرب للحبوب لتعويض آثار الجفاف

الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر

12 براءة اختراع جديدة يوميا في الجزائر

الجزائر ترسل 168 طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

متفوقا على إسبانيا.. صادرات المغرب من الطماطم لبريطانيا تصل إلى 190 مليون يورو

خير كتير.. غزارة الأمطار ترفع نسبة ملء خزانات 7 سدود في المغرب

رفع أذان المغرب بمقر رئيس وزراء اسكتلندا برمضان لأول مرة بالتاريخ

ترشيحاتنا

21 مليون جنيه .. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

تنبيه من الأوقاف بشأن ساحات العيد وإعلان أسماء الخطباء في المساجد الكبرى

خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. اعرف سعرها

رسميا.. موعد صلاة العيد في جميع المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ