عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية".

ففي مسلسل الكبير أوي 8، مازال سفير جزيرة أمجيوس موجودا في فندق المزاريطة وتجول معه الكبير، واصطحب الكبيرُ السفيرَ في المطعم وتعجب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ فيه، وطلب ان يأخذ باقي الأكل في كيس أسود حتى يكمل الباقي في الغرفة.

وفي مسلسل امبراطورية ميم، واجه نور النبوي مايان السيد، وأخبرته مايان بأنها ستدخل المصحة، كما تكلم مختار مع نادين التي أخبرته بأن مروان نفذ عملية البيع نيابة عنه في أثناء وجوده بالحبس.

وفي مسلسل صدفة، كشفت هالة عن علمها بأن صدفة بنت فؤاد وأنها متأكدة، وفي الوقت نفسه رفضت أن يعترف فؤاد بها حتى لا يمنحها أي شيء من أملاكه، كما تشاجر حازم مع طارق بسبب استيلائه على شركة والد حازم وزجّ به في السجن.

