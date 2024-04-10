خناقة ستات تتحوّل لجريمة قـ.تل بقنا.. تفاصيل صادمة

حينما يتدخل الشيطان ويتمكن من عقل الإنسان، يتمكن بسهولة من تحويله من إنسان عادي إلى مجرم أو قاتل لأتفه الأسباب، وهذا ما حدث بالفعل في محافظة قنا، حينما تحولت خلافات الجيرة وخناقة بسيطة إلى جريمة قتل

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (موظف ، ربتي منزل "ووفاة إحداهما لإصابتها بعيار نارى") ، طرف ثان: (3 أشخاص).. لخلافات الجيرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة المذكورة التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخبية تم ضبط طرفى المشاجرة.. وتم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (طبنجة - عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

