محافظة الإسكندرية: إغلاق المنشآت المخالفة وإزالة التعديات

ذكرت محافظة الإسكندرية أن الأحياء نفذت حملات لإغلاق المنشآت المخالفة؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد الشريف بإزالة كافة أشكال التعديات وفرض النظام وسيادة القانون .



ففي حي أول المنتزة، تم غلق وتشميع ملاهي بدون ترخيص بعزبة محسن بالظهير الريفي للحي والتحفظ على لوحة كهرباء ومحرك ألعاب، وغلق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة؛ حرصًا على سلامة وصحة الطلاب.



وفي حي ثان العامرية، تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة الكينج قبلي عبارة عن سور على قطعة أرض بمساحة 600 م، كما تم هدم بناء على أرض زراعية بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 8×15 تقريبًا بقرية "6"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي حي ثان المنتزة، تم إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن تشوينات بعزبة "الجبل"، وبناء آخر بشارع 30 الجديد وتم التحفظ على مواد ومعدات البناء.