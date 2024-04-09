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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاء عامر تقيم حفلا دينيا فى منزلها وتحييه فرقة الجازولية

وفاء عامر
وفاء عامر

أقامت الفنانة وفاء عامر، حفلاً دينياً، تحت قيادة فرقة "الجازولية" الشاذلية بحديقة منزلها، وذلك لإحياء أخر ليلة وترية في شهر رمضان المبارك.

واقتصر الحفل على حضور العائلة والأصدقاء والمقربين منها، وعدد من أبطال مسلسل "حق عرب" ومخرج المسلسل إسماعيل فاروق، بالإضافة إلي زوجها المنتج محمد فوزي.

وقامت فرقة "الجازولية" خلال الحفل بتقديم وصلة روحانية من الذكر والقصائد الصوفية في حب ومدح رحاب الله، مثل: "الجمال المكي"، "يا أبو إبراهيم"، "محبُ الله"، "في حي الحسين"، "يا سيدة" وغيرها.

ومن جانبه، قال سالم جابر الجزولي، شيخ الطريقة الجازولية، إن فكرة الحفل جاءت من قبل المنتج محمد فوزي، حيث قد تلقي دعوة منه وللفرقة، لإحياء حفلة دينية لتوديع شهر رمضان، معبرًا عن إمتنانه وسعادته بهذه الدعوة.

وقد نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رؤمضان الحالي.

وكتب محمود حمدان تعليقا على الفيديو: "احلي فطار مع اخواتي وحبايبي أبطال مسلسل (حق عرب) واحتفالية عند اختي الكبيرة وحبيبتنا وفاء عامر".

حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
حفل وفاء عامر بمنزلها
أبطال مسلسل حق عرب إسماعيل فاروق الفنانة وفاء عامر المنتج محمد فوزي الطريقة الجازولية مسلسل حق عرب وفاء عامر

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