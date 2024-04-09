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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن البدء التجريبي لتشغيل حقل الحلفاية الغازي

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن بغداد ستبدأ التشغيل التجريبي لحقل الحلفاية الغازي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك في إطار مساعي البلاد لزيادة الإنتاج لحل أزمة نقص إنتاج الكهرباء، وفق ماصرح به وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء.

وتبلغ طاقة الحقل الواقع في محافظة ميسان بشرق البلاد، 300 مليون قدم مكعب، وبمجرد بدء التشغيل، سيتم توجيه الغاز إلى الشبكة الوطنية لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب تصريحات الوزير نقلتها وكالة الأنباء العراقية

ينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط؛ فهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

كما لفت الوزير إلى مشروع آخر للغاز في الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز، تنفذه شركة "بيكرهيوز" الأميركية، وصل إلى نسبة إنجاز 65% وسيتم خلال الربع الثالث من هذا العام تشغيله بطاقة جزئية تتجاوز الـ60 مليون قدم مكعب، حيث سيتم استثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف.

ويعمل العراق على تطوير عدة مشروعات لإنتاج الغاز، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030.


ويمتلك العراق احتياطيات من الغاز تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً بذلك المرتبة 11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب

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