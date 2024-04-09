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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو دفاع الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ  النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في تهنئته، يطيب لى سيادة الرئيس، أن أغتنم هذه المناسبة المباركة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازى وتقديري وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، وإحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .

 

وأكد نائب  رئيس حزب حماة الوطن، في تهنئته علي وقوف الشعب المصري العظيم الآبي الجسور جميعاُ، صفا واحدُا خلف قيادته الرشيدة والحكيمة في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعبنا العظيم بخير وأمن وامان وسلام .تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دائما وأبدا مرفوعة الرايات.

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