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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب “السوداني”، خلال الاتصال الهاتفي، عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت - امس الإثنين، عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأن غدا الأربعاء 10 من شهر أبريل 2024م هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريًّا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي العراق عيد الفطر

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