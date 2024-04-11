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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أمر إحالة متهمين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على نص أمر الإحالة في واقعة اتهام شخصين بسرقة كفيف بالاكراه في البساتين.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنهما بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح. وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏


وكشف أمر الإحالة أنه حال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة"
وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏


وكشف أمر الإحالة أنه أحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول، وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

 

 

 

 

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