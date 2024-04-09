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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا استعدادات البدرشين لاستقبال عيد الفطر

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء مستشفى البدرشين المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى أستعدادا لعيد الفطر المبارك.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد 
محافظ الجيزة بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية القطاعات الحيوية أستعدادا لعيد الفطر المبارك والتأكد من توافر الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد والعمل علي توفير أحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمطابقة للمواصفات. واطمئن نائب المحافظ على استعداد المستشفى  لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية
وتابع نائب المحافظ سير العمل داخل أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية وحضانات الأطفال موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

كما تفقد النائب عددا من المخابز البلدية للأطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤلي وأصحاب المخابز.

وشدد الشهابي على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤولي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الأجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

كما تم تفقد منافذ بيع السلع الأستراتجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والألتزام بالأسعار المحددة.

وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مداخل ومخارج القري والمدينة وأماكن ساحات صلاه العيد مشددا برفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول بنطاق المركز والمدينة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب ، رئيس مركز البدرشين، ومدير عام أدارة التموين بالبدرشين، ومدير عام مستشفي البدرشين المركزي.

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