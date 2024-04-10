إصابة 13 شخصا في مشاجرة بالأسلحة النارية في مغاغة بالمنيا

أصيب 13 شخصا في مشاجرة استخدمت فيها الاسلحه الناريه بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في إحدي قري مركز مغاغة شمال المحافظة استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن وقوع مصابين.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخص بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة بين الطرفين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام والمستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.