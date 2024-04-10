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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 13 شخصا في مشاجرة بالأسلحة النارية في مغاغة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 13 شخصا في مشاجرة استخدمت فيها الاسلحه الناريه بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في إحدي قري مركز مغاغة شمال المحافظة استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن وقوع مصابين.

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على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخص بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة بين الطرفين.
تم نقل المصابين إلى المستشفى العام والمستشفى  الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا تحرر محضر بالواقعة شمال المنيا سيارات الإسعاف مشاجرة بالأسلحة النارية

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