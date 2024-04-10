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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الحديدية السعودية: نقل أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمين خلال شهر رمضان

الخطوط الحديدية السعودية
الخطوط الحديدية السعودية

أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" تحقيق أرقام غير مسبوقة بنقل أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان بزيادة قدرها 22% مقارنة بشهر رمضان في العام السابق.
وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم /الثلاثاء/ - أن نقل المسافرين تم من خلال 2845 رحلة بارتفاع 12% عن ذات الفترة من العام الماضي عبر قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وذلك في إطار خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأوضحت أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع كانت من أهم عناصر الخطة التشغيلية للموسم، حيث تم رفع عدد الرحلات، وزيادة عدد المقاعد المتاحة ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين تجربة السفر لضيوف الرحمن، والمساهمة في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بالأوقات المناسبة لهم.
وأشارت "سار" إلى أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان 1445هـ جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين السريع والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبخطة عمل متكاملة هدفت إلى تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل يسر وأمان.
وأكدت أن الخطة التشغيلية لموسم رمضان شهدت تنظيم الجدول الزمني للرحلات بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين، مما يؤكد التزام "سار" بتقديم أعلى مستويات الأمان والراحة لضيوف الرحمن.
 

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