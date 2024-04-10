وزير العمل يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأ حسن شحاتة وزير العمل الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير العمل في تهنئته أتقدم بخالص التهنئة القلبية الصادقة إلى شعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك و أدعو الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة الطيبة و مصر الغالية بمزيد من التقدم والإزدهار وواحة الأمن والأمان إلى يوم الدين وأن يظل شعبها مترابطة ومتماسكا وهو يبني جمهوريته الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن ينعم الله بالاستقرار و الأمان على على البشرية جمعاء.