خامنئي في خطبة العيد: إسرائيل ستعاقب على هجوم القنصلية بدمشق

أكد المرشد الإيراني خامنئي أن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" على هجوم القنصلية بالعاصمة السورية دمشق.

وأوضح خامنئي خلال خطبة العيد، أن الكيان الإسرائيلي أخطأ في الهجوم على القنصلية وسيعاقب على ذلك.

ولفت إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يعتبر هجوما على أرض إيران وفقا للأعراف الدبلوماسية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقب تفقده موقع قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، إن تل أبيب ستتلقى عقباها.

وأضاف عبد اللهيان، أن أمريكا تتحمل المسؤولية إزاء العدوان على القنصلية الإيرانية في سوريا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".