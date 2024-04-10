محافظ قنا يشارك أطفال دور الرعاية فرحتهم بعيد الفطر

شهد محافظ قنا أشرف الداودي الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للاحتفال مع اطفال دور الأيتام وأسر شهداء العمل من العاملين بالمحافظة، والذى اقيم بقاعة قصر الميراج بمدينة قنا الجديدة، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز قنا الجديدة، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



شهد الكرنفال الفنى توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الفطر المبارك، كما شهد عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا تضمن عزف بالمزمار البلدي ورقصة التنورة التى حازت على أعجاب الأطفال، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية شارك فى تقديمها الأطفال، كما تم تنظيم زيارات ترفيهيه إلى دريمز بارك للألعاب، ومشاهدة عرض لأفلام الكرتون بسينما الطفل بمكتبة مصر العامة بقنا.



وحرص محافظ قنا على الاستماع إلى طلبات أسر شهداء العمل، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها، كما اطمئن محافظ قنا علي أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم كما اطمأن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها، مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية أبنائه من الايتام وأسر شهداء العمل.