عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية خلال الموسم الرمضاني 2024.

في الحلقة 30 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، شهدت أحداثا مثيرة إذ بدأت بشجار بين كلا من كريم ومي وتهديده لها بأنه سوف يأخذ بنته حبيبة منها لأنها تعيش في منزل مختار، كما طلب منها ترك بيت مختار فضلا عن الذهاب إلى منزلها الجديد في أكتوبر.

أما الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل صدفة، بدأت بذهاب طارق إلى صدفة لكي يبلغها بحبس غادة وجلال، وكذلك أنها انتهت من قصة زواجها هي وجلال بشكل نهائي.

بدأت أحداث الحلقة 30 والآخرة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، بانفجار القنبلة التي وضعتها فتاة أجنبية لقتل أحد السفراء، ويشاهد البلوجزر الانفجار ويخرجون لنقله في بث مباشر، ولكن يتدخل الكبير ويحالو أن يقدم رشوه لهم بإرسال ديك رومي لهما على غرفة البلوجر وزوجته.

