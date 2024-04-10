عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء التجار بسبب الفسيخ والرنجة في العيد

ينتظر أصحاب محلات بيع الرنجة والفسيخ عيد الفطر من كل عام، حيث يٌقبل عدد كبير من المصريين على هذه المحلات في عادة سنوية مستمرة، وفي المقابل يستغل بعض التجار هذه المناسبة لبيع منتجات فاسدة ومغشوشة، متناسين عقوبة هذه الجريمة في القانون.

يقبل عدد كبير من المواطنين على محلات الرنجة والفسيخ، خلال عيد الفطر المبارك، وهو ما يقابله بعض التجار بارتكاب المخالفات وبيع منتجات فاسدة ومغشوشة وهو ما عاقب عليه القانون.

قانون الغش والتدليس

نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.