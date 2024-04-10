عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء التجار بسبب الفسيخ والرنجة في العيد

محلات بيع الرنجة
محلات بيع الرنجة والفسيخ

ينتظر أصحاب محلات بيع الرنجة والفسيخ عيد الفطر من كل عام، حيث يٌقبل عدد كبير من المصريين على هذه المحلات في عادة سنوية مستمرة، وفي المقابل يستغل بعض التجار هذه المناسبة لبيع منتجات فاسدة ومغشوشة، متناسين عقوبة هذه الجريمة في القانون.

يقبل عدد كبير من المواطنين على محلات الرنجة والفسيخ، خلال عيد الفطر المبارك، وهو ما يقابله بعض التجار بارتكاب المخالفات وبيع منتجات فاسدة ومغشوشة وهو ما عاقب عليه القانون.

قانون الغش والتدليس

نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

الرنجة الفسيخ عيد الفطر منتجات فاسدة قانون الغش والتدليس قانون الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

الجارديان: إسرائيل ستسمح بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

فضل صيام ست من شوال بعد رمضان .. إليك فوائدها

6 خدمات مهمة في المتحف المصري بالتحرير .. تعرف عليها

بشرى سارة| "إجازات كتير" لطلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024

دون مشاركة روسيا.. سويسرا تعقد مؤتمرًا للسلام حول أوكرانيا في يونيو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان لافت.. ليلى علوي تصدم متابعيها برشاقتها| شاهد

كاجوال لافت.. آيتن عامر تستعرض جمالها | شاهد

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ