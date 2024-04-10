مفاجأة.. نتنياهو وجالانت لم يتلقيا إخطارًا مسبقًا بعملية اغتيال أبناء هنية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لم يتلقيا إخطارًا مسبقًا بعملية اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر طبية قولها إنه تم قتل 3 من أبناء هنية وعدد من أفراد عائلته وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأوضحت مصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر.