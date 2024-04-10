بسبب التهديدات مع إسرائيل.. شركة طيران ألمانية تعلق الرحلات من وإلى إيران

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، عن تعليق الرحلات من وإلى طهران حتى غد الخميس بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لم يذكر اسمهم إن هجومًا كبيرًا بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار من قبل إيران أو وكلائها على إسرائيل يبدو وشيكًا في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت "بلومبرج".

وأضافت وكالة بلومبرج أن الهجوم المحتمل، ربما باستخدام صواريخ عالية الدقة، قد يحدث في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة الأمور السرية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة “تساعد إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخباراتية”.

ومنذ الهجوم الصاروخي الدقيق الذي شنته إسرائيل في الأول من أبريل على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل اثنين من كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وخمسة ضباط آخرين، لتهدد طهران بالانتقام.

وقال المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء إن إسرائيل ارتكبت خطأ و”سوف تعاقب”.

ويتكهن المراقبون في الأيام العشرة الماضية بما إذا كانت إيران مستعدة للمخاطرة بتوسيع نطاق الصراع مع إسرائيل، أو إذا قررت الانتقام، فما هو نوع الرد الذي ستطلقه.

وفي رد واضح على خامنئي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الأربعاء، إن إسرائيل سترد إذا هاجمت إيران تل أبيب.

