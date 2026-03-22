بعد توديع أفريقيا.. خصم 20%؜ من عقود لاعبي الأهلي هذا الموسم | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اتجاه في النادي الأهلي لخصم 20% من عقود لاعبي الفريق هذا الموسم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خاص.. اتجاه في الأهلي لخصم 20% من عقود لاعبي الفريق هذا الموسم بعد توديع إفريقيا".

وكان الترجي التونسي قد نجح في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراة 2-1. وأحرز محمد أمين توغاي الهدف بعد تسديدة من نقطة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثًا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأكثر نشاطًا وشكلت خطورة على دفاعات بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى مررها أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، ثم أعادها وسددها مرة أخرى لتسكن يسار المرمى.