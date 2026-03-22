وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف إدارة كرة القدم بالاهلي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي عقب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. خصم شهر من راتب ييس توروب والجهاز المعاون له بعد الخروج من دوري الأبطال وفقًا للعقد المُبرم بين الطرفين".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.