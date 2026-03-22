رسائل طمأنينة وتحذير حازم.. خبير دولي: السيسي يعكس سياسة مصر الثابتة تجاه النزاعات الإقليمية |فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقبلها زيارة قطر والإمارات الخميس الماضي، تحمل دلالات ومخرجات كبيرة تعكس السياسة المصرية الثابتة تجاه الخليج العربي والمنطقة.

وأشار خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الدلالة الأولى لهذه الزيارات هي رسالة طمأنينة وتحذير في الوقت نفسه: طمأنينة لدول الخليج بأن مصر، حكومةً وشعبًا، تقف إلى جانبها في أوقات التحديات والأزمات، وتحذير من أي محاولات اعتداء، خاصة من إيران، على سيادة وأمن دول الخليج، مؤكدًا رفض مصر لأي اعتداءات أو مبررات لها.

وأوضح أن الزيارات تؤكد أن مصر تتحرك كقوة فاعلة في المنطقة، تقدم المبادرات، وتعمل على أكثر من مسار: الأول رفض الاعتداءات، والثاني العمل على خفض التصعيد ووقف الحرب، بما يعكس رؤية مصر لحل النزاعات من جذورها، لا مجرد إدارة الأزمات.

ولفت إلى أن مصر ترى أن استمرار النزاعات في المنطقة مرتبط بجذور المشاكل، وأهمها القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها «أم القضايا»، مشددًا على أن الحل الشامل للأزمات الإقليمية يتطلب استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان عدم تكرار التصعيد مستقبلًا.