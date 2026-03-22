اجتماع طارئ داخل الأهلي لحسم مصير توروب خلال ساعات

تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل الدعوة لاجتماع طارئ داخل مجلس الإدارة لمناقشة مصير المدير الفني الدنماركي توروب، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الإدارة لإعادة الاستقرار الفني للفريق، خاصة بعد الخروج من المنافسات القارية وتذبذب الأداء محليًا.

تراجع النتائج يضع المدرب تحت الضغط

بات موقف توروب صعبًا داخل القلعة الحمراء، بعدما فقد الفريق بريقه المعروف، سواء على مستوى النتائج أو الأداء. وتزايدت الضغوط الجماهيرية والإعلامية على الإدارة لاتخاذ قرار حاسم، في ظل تراجع الطموحات هذا الموسم، وهو ما دفع المسؤولين للتفكير جديًا في إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني.

مفاوضات قانونية لتجنب الخسائر

في سياق متصل، من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات مكثفة بين إدارة الأهلي ومحامي المدرب، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق ودي لفسخ التعاقد. وتسعى الإدارة لتقليل الخسائر المالية المحتملة، خاصة أن رحيل المدرب في الوقت الحالي قد يكلف النادي مبالغ ضخمة.

الشرط الجزائي يعقد الموقف

وتكمن الأزمة الأكبر في وجود شرط جزائي كبير في عقد توروب، ينص على حصوله على كامل قيمة تعاقده حتى يونيو 2028 في حال إقالته خلال الفترة الحالية. وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على النادي، ويجعل قرار الإقالة أكثر تعقيدًا، ويدفع الإدارة لمحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قرار حاسم خلال ساعات

ومن المنتظر أن يُحسم مصير المدرب بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بالاستمرار أو الرحيل، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء هذا الملف سريعًا، من أجل التركيز على المرحلة المقبلة وإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات