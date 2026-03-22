ملك البحرين: مصر سند أساسي لاستقرار المنطقة ودعم الدول العربية

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي.

ووصف الملك حمد بن عيسى مصر بـ"صمام الأمان"، معربًا عن تقديره لدورها الجوهري والداعم للدول العربية والإسلامية على مدار السنوات.

كما أعرب ملك البحرين عن اعتزازه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً إنها "تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين"، مؤكدًا أن مصر "تمثل سندًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره للرئيس على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وضمان سلامة شعبها.