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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

هاكرز
هاكرز

كارثة جديدة حلت على شركة تركية للملابس، لها عدد من الفروع في مصر، تتعلق بتسريب بيانات عشرات الآلاف من المصريين الذين يستخدمون خدماتها، وعرضها مجانا دون مقابل.

البيانات المسربة

تسريب بيانات

معلومات دقيقة عن العملاء مثل الاسم الكامل، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، تخص شركة ملابس تركية، نشرت على مواقع دون مقابل "مجانًا"، فيما قدم القراصنة صورة خاصة لعمليات الشراء للتواصل معه، حسب ما رصده موقع "HACK MANAC"، المتخصص في مراقبة الأنشطة الإليكترونية للقراصنة.

سياسة الخصوصية 

سياسة الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بشركة الملابس، تؤكد على أن “Tema Retail EG SAE”، التابعة لها "العلامة التجارية" التي يزعم تسريب بياناتها، مسجلة وتعمل بموجب القوانين المصرية، ومقرها الرئيسي في مصر، وتحمل سجل تجاري برقم 53804.

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حماية البيانات

تؤكد الشركة فيما يخص خصوصية العملاء، "نحترم خصوصية العملاء ونبذل قصارى جهدنا لضمان حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، من خلال الامتثال لجميع التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية".

حقوق البيانات الشخصية

أكدت الشركة أن “سياسة الخصوصية وحماية البيانات تحدد الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبيانات الشخصية التي نجمعها ونعالجها على موقعنا الإلكتروني، مع ذكر أسباب تلك المعالجة وكيفية استخدامها، وكذلك كيفية ضمان حماية هذه البيانات الشخصية وحقوق العملاء المتعلقة بالبيانات الشخصية”.

الهاكرز 

الأحكام القانونية

أكدت الشركة على “أنهم ملتزمون بالأحكام القانونية المعمول بها فيما يخص جمع البيانات أو تحليلها أو كيفية استخدامها، وفقًا للتشريعات المعمول بها والمنصوص عليها في هذه السياسة”.

بيانات مجمعة

تقول الشركة فيما يخص البيانات الشخصية للعملاء، "عند وصولك إلى موقعنا الإلكتروني أو تصفحه، وكذلك عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت من خلال موقعنا الإلكتروني، وعندما تشترك في نشراتنا الإلكترونية وموقعنا الإلكتروني الذي يعلن عن خدماتنا وحملاتنا، سنقوم بجمع بعض البيانات بياناتك الشخصية لخدمتك بشكل أفضل، مثل الاسم واسم العائلة والجنس، وتاريخ الميلاد، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتفاصيل الفواتير وعناوين التسليم، بما في ذلك الاهتمامات الشخصية، والتعليقات، وتفضيلات التصفح والتسوق".

تسريب بيانات بيانات سياسة الخصوصية شركة الملابس حماية البيانات حقوق البيانات الشخصية الأحكام القانونية بيانات مجمعة

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