أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بصورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستانا طويلا محتشما من أعلى قمم الجبل.

هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام بمناسبة حلول عيد الفطر .

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستانا طويلا مشجرا ومعتمدة على انسدال خصلات شعرها السوداء الكيرلي.

وكتبت: مش لاقية توقيت أنزل فيه صورة الوزه احسن من العيد..كل سنة وأنتم طيبين.