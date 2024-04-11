استنفار جوي في بولندا بسبب الضربات الروسية ضد أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، أنها نشرت طائرات عسكرية لضمان أمن مجالها الجوي خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجاء في بيان القوات المسلحة البولندية: "يرجى ملاحظة أن الطائرات البولندية والحليفة تعمل في المجال الجوي، ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشهدت ساعات الليل نشاط طيران مكثفا بعيد المدى للجيش الروسي، فيما يتعلق بضربات صاروخية على أهداف تقع على أراضي أوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو إن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف وزابوريزجيا ولفيف وكييف ليلة 11 أبريل.