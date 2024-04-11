عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القوى العاملة بالنواب تثمن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييدها التام لقرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

وأكدت أهمية القرار الذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح من الرعاية و الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.


وطالبت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم من الحكومة متابعة تطبيق هذا القرار المهم لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا ولتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش بوزارة العمل للتأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى مطالبة بتوقيع العقوبات على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

ترشيحاتنا

مسئول إيراني: طهران لديها الحق في الرد على الهجوم الإسرائيلي بدمشق

75 كيلو حشيش وهيدرو.. الداخلية تضبط كمية من المخدرات بالعريش

انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين في واقعة خطف مقاول بالقاهرة

ليك كام واحدة في اليوم؟ أضرار غير متوقعة للإكثار من تناول الكحك

وزير الدفاع الإسرائيلي: الضغط الأمريكي لعب دورا في السماح بدخول مساعدات لغزة

بعد اغتيال 6 من أبنائه وأحفاده| هل يعرقل إسماعيل هنية مفاوضات الهدنة مع إسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ