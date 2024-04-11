علق الإعلامي خالد الغندور على مباريات اليوم، الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب خالد الغندور: "اليوم.. إقامة ثلاثة مؤجلات من الأسبوع الـ8 للدوري".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة دوري NILE.

موعد مباراة الأهلي وزد في دوري NILE

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وزد في تمام السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري NILE.

يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر لتحسين النتائج على المستوى المحلي، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادله مع إنبي بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي.