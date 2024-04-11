اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد مباريات تحديد بطل دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن مواجهات "البلاي أوف" بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري المحترفين للرجال لكرة اليد.



وأوضح الاتحاد -عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي- أن المباراة الأولى ستقام يوم 17 مايو المقبل، والثانية يوم 21 مايو والثالثة يوم 24 مايو.



كما أعلن الاتحاد عن مواعيد مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادي سبورتنج ونادي البنك الأهلي.



وستقام مباريات تحديد بطل دوري المحترفين ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس المواعيد وبنظام "Best of 3"، وهو ما يعني أن الفائز بمباراتين من أصل 3 مباريات يتوج رسميًا بلقب دوري المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 وبنفس النظام يتم تحديد الفريق الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وفي حالة تعادل الفريقين في الفوز بمباراة لكل فريق يتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 24 مايو 2024.

